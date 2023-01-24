حديقة الحيوان تكشف آخر استعداداتها لاستقبال الزوار فى إجازة نصف العام

كتب سمير حسنى

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تستعد في اتجاهين أساسيين لاستقبال المواطنين خلال أيام إجازة منتصف العام، موضحًا: "لدينا مشروعات رائعة فى الفترة الأخيرة للسادة الزائرين، منها حديقة الحيوانات الأليفة وهي الحديقة المفتوحة التي تتيح التفاعل بين الزائرين والحيوان مباشرة، بحيث يتم التقاط الصور والإطعام.

أضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي: "الحيوانات الأليفة تشمل بعض الغزلان والطيور الجميلة مثل الببغاوات وبعض أنواع الزواحف واللاما وغيرها"، لافتًا إلى أن الحديقة يمكنها استيعاب 50 أو 60 ألف مواطن.

تابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: "في عالم الحيوان لدينا خبرات كبيرة جدا، وبخاصة في إطار الرعاية المتضمنة التغذية والإيواء والإعاشة في ظل البرد، لدينا خطة معتمدة للتحصينات والوقاية، وهناك استعدادات خاصة لموجات البرد الشديدة، والأهم هو السيطرة على درجات الحرارة بالنسبة لجسم الحيوان عبر التغذية".

أردف: "في هذه المواسم نمنح الحيوانات أغذية بسعرات حرارية عالية تجعل الحيوانات قادرة على التأقلم مع درجات الحرارة المنخفضة ونقوم بعمل نوع من أنواع التدفئة بالنسبة للحيوانات، ونهتم برعاية الحيوانات في الفترة الماضية، والحيوانات كلها تبدو بصحة جيدة ولا يوجد لدينا أي حالات مرضية، ولدينا خطة تطهير يوميا للوقاية من الأمراض الوبائية".