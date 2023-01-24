جولة لمساعد وزير الصحة على المستشفيات بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قام الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بجولة علي المستشفيات بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة، فى إطار الإستعدادات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ،شملت الجولة تفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات، وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، و قيادات مديرية الصحة بأسوان.

في نفس السياق وفى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في مارس القادم بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ،واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة حيث تناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم فى تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان فى الأول من شهر أكتوبر لعام 2019.

وقد أكد محافظ أسوان بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى ، و112 مركزا طبيا ووحدة طب أسرة ، لافتاً إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق لتحديد موقع لإقامة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بما يساهم في توفير المناخ اللازم للأشراف والإدارة والمتابعة للمنظومة الجديدة والتي ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بجودة عالية.

وفى نفس السياق أثنى الدكتور أحمد السبكى على جهود العاملين فى قطاع الرعاية الصحية بمحافظة أسوان ، والذين ساهموا فى تحقيق معدلات إنجاز كبيرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، مشيداً بالدعم اللامحدود من محافظ أسوان ، ومتابعته المستمرة للأعمال الجارية داخل الصروح الطبية المختلفة ، وهو الذى ساهم بدوره فى إدراج المحافظة ضمن المرحلة الأولى .

وأوضح بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستقدم خدمتها بداخل المستشفيات المتعددة التخصصات أو ذات التخصص الواحد وخاصة مستشفيات حورس بإدفو ، والمسلة للحميات ، والرمد للعيون بمدينة أسوان ، بجانب مستشفيات كوم أمبو المركزى ، و دراو المركزى ،ونصر النوبة المركزى ،والسباعية المركزى ، والتأمين الصحى ، وأسوان التخصصى ، وأيضاً معهد الأورام ، وأبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى المراكز الطبية والوحدات الصحية حيث سيتم التشغيل الفعلى لـ 86 وحدة صحية موزعين على جميع مدن ومراكز المحافظة بالفحص الطبي الشامل في 12 تخصص للمواطنين المربوطين عليها مع صرف الأدوية مجاناً .