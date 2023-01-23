إجراء الفحص الطبى المجانى ضمن منظومة التأمين الصحى بأسوان والسويس فبراير المقبل

كتب وليد عبد السلام

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحى الشامل، الاجتماع رقم (19) للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل". وفى مستهل الاجتماع، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس تنسيقية التأمين الصحى الشامل، عن بدء إجراء الفحص الطبى الشامل لكافة المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى أسوان والسويس والبالغ عددهم أكثر من 1.5 مليون مواطن، مشيرًا أن الفحص الطبى الشامل يشمل إجراء 12 فحص طبى لكل منتفع من منتفعى المنظومة الجديدة، وذلك فى مطلع فبراير المقبل.

فيما وجه السبكي، بتحديد مدة زمنية بينية لا تقل عن 6أشهر ولا تزيد عن 9أشهر، في الفترة ما بين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأي محافظة والتشغيل الرسمي للمنظومة بذات المحافظة، مشيرًا أنه بدءًا من التشغيل التجريبي تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة، بينما التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمنظومة بالمحافظة تقوم فيه هيئة التأمين الصحي الشامل بتجميع الاشتراكات من منتفعي المنظومة الجديدة، باعتبارها الجهة المنوطة بالتمويل داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئات "الرعاية الصحية، التأمين الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية" إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الصحة والسكان، هيئة التأمين الصحي القديم، والعلاج على نفقة الدولة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، والجهاز المركزي التنظيم والإدارة، وذلك لإعداد تصور دليل للتشغيل التجريبي والرسمي لمحافظات التأمين الصحي الشامل طبقًا للتطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة، كما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتحديد اختصاصات الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك فور تفعيل قرار نقل تبعية الأصول لهيئة الرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بالمنظومة الجديدة

فيما وافقت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل ، على إدراج 12 عقار لقائمة الأدوية الأساسية المُنقِذة للحياة، وبهذا يكون تم استكمال كافة قائمة الأدوية المنقذة للحياة بكافة مراكز ووحدات طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتي بموجبها يتم تقديم تلك الحزمة العلاجية لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة.

ونوه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى اعتماد خطة تشغيل مستشفى المسلة بمحافظة أسوان، واعتماد البرنامج الوظيفى للمستشفى كمستشفى متعدد التخصصات، يقدم 14 خدمة رعاية ثانوية، لمنتفعي المنظومة الجديدة بالمحافظة، فيما تم تحويل البرنامج الوظيفي لمستشفى الرمد بمحافظة أسوان لتصبح مستشفى جراحة العيون والجراحات الدقيقة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه يجري تعديل لائحة تسعير الخدمات الطبية، بما يخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على سعي هيئة التأمين الصحي الشامل لتقديم سياسة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص.

وأشار الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هيئة الاعتماد والرقابة اعتمدت معايير خاصة بتسجيل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بما يسهم في وضع معايير موحدة لاعتماد تلك المراكز ، وهو ما يضمن إحكام الرقابة على المنشآت الصحية النفسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.