جوتيريش بمناسبة اليوم الدولى للتعليم: "حق أساسى من حقوق الإنسان"

جاء ذلك في رسالة جوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق يوم الرابع والعشرين من يناير، ونشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش - في رسالته - إن التعليم هو حجر الأساس للمجتمعات والاقتصادات وإمكانات كل شخص ، مضيفا أنه لطالما شعر بالصدمة من أن التعليم يحظى بأولوية منخفضة في العديد من السياسات الحكومية وفي أدوات التعاون الدولي، وقال "يذكرنا اليوم الدولي للتعليم لهذا العام بأنه للاستثمار في الأفراد ، وإعطاء الأولوية للتعليم.

وأشار جوتيريش إلى أن "قمة تحويل التعليم" التي عقدت العام الماضي جمعت العالم معا لإعادة تصور أنظمة التعليم حتى يتمكن كل متعلم من الوصول إلى المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح.

وأوضح أن أكثر من 130 دولة تعهدت بضمان أن يصبح التعليم الجيد الشامل ركيزة أساسية للسياسات والاستثمارات العامة، كما أطلقت القمة مجموعة من المبادرات العالمية لحشد الدعم للتعليم في حالات الأزمات، وتعليم الفتيات، والتعليم الأساسي، والأدوات الرقمية، وأنظمة التعليم الخضراء.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان الآن لجميع الدول لترجمة التزامات القمة الخاصة بهم إلى إجراءات ملموسة توفر بيئات تعليمية داعمة وشاملة لجميع الطلاب، فضلا عن ضرورة إنهاء جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تعيق الوصول إلى التعليم.

ووجه جوتيريش دعوة خاصة إلى السلطات في أفغانستان إلى "إلغاء الحظر الفاضح" على وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي والعالي.

كما شجع جميع الدول على وضع التعليم في صميم الاستعدادات لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2023 وقمة المستقبل في عام 2024.

وحث الأمين العام أيضا المجتمع المدني والشباب على الاستمرار في الدعوة إلى المزيد من الاستثمار الأفضل في التعليم الجيد.