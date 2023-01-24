تكثيف متابعات المرور الليلي للاطمئنان إلى تأمين المدارس بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

بتكليف من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الغربية ، قام مساء اليوم محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، يرافقه احمد عبد المعطي، وأشرف صديق، من إدارة الأمن، وشاكر ناصف، من إدارة العلاقات العامة بجولة متابعة ليلية، للاطمئنان إلى تأمين جميع المدارس.

شملت جولة المرور الليلي إدارة شرق طنطا، مدرسه الشهيد ابراهيم محمد رمضان التجارية العسكرية، مدرسة أبو بكر الصديق التجارية بنات، مدرسة طنطا النسيجية العسكرية، مدرسه التربية الفكرية بمجمع الجلاء، مدرسه الأمل للصم وضعاف السمع، مدرسه الجلاء الصناعية بنات، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية، مدرسة السادات الثانوية بنات، مدرسة الجلاء الثانوية بنين، مدرسة الجيل المسلم بنين، مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة.