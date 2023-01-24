"تعليم دمياط" يختتم امتحانات الشهادة الإعدادية بمادة العلوم

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه جار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظاً على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.

وأكد "عبدالرؤوف" إن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط كانت قد وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة وشددت على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، مع ضرورة توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

كما استأنفت اليوم مديرية التربية التعليم بدمياط، امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول بعد توقفها .

وترأس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وتابع وكيل الوزارة، وصول مظاريف أسئلة اليوم الي الإدارات التعليمية العشر وتسليمها للجان في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتصدى لأية محاولة غش بكل حزم.