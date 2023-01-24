اليوم السابع
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تعرف على مبيعات السيارات الأوروبية والآسيوية والأمريكية خلال 2022

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:00 ص
تعرف على مبيعات السيارات الأوروبية والآسيوية والأمريكية خلال 2022 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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سجلت مبيعات السيارات الأوروبية، تراجعًا في مبيعاتها في السوق المحلية، بنسبة وصلت إلى 34.8%، خلال 9 أشهر من عام 2022، لتسجل 21.558 ألف سيارة، مقارنة بنحو 33.063 ألف سيارة خلال 2021 .

                                                                                      

كما شهدت مبيعات السيارات اليابانية تراجعا فى السوق المصرية، بنسبة وصلت إلى 12.1%، لتسجل إلى 38.862 ألف سيارة، مقارنة بنحو44.187 ألف سيارة فى 2021 .

وتراجعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة بلغت 7.6% لتسجل 33.502 ألف سيارة مقابل 36.277 ألف سيارة  خلال 2022 .

 

كما تراجعت مبيعات الطرازات الكورية المنشأ بنسبة بلغت نحو 46.9%، لتصل إلى 16.357 ألف سيارة خلال 9 اشهر من عام 2022  ، مقارنة بنحو 30.791 ألف سيارة فى 2021 .

 

وتراجعت مبيعات السيارات الأمريكية الصنع بنسبة وصلت إلى 52.7% لتسجل 4.517 ألف سيارة عن نفس الفترة ، مقابل 9.549 ألف سيارة، خلال 9 أشهر من عام 2021 .

 

ولوحظ انخفاض لمبيعات سيارات الركوب " الملاكي" تحديدا لتسجل 6.835 ألف سيارة بإنخفاض 58.9% خلال شهر سبتمبر فقط من عام 2022 ، مقابل نحو 16.644 ألف سيارة عن نفس الشهر من عام 2021 .

 


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