تعرف على مبيعات السيارات الأوروبية والآسيوية والأمريكية خلال 2022

كتبت : أمانى سمير

سجلت مبيعات السيارات الأوروبية، تراجعًا في مبيعاتها في السوق المحلية، بنسبة وصلت إلى 34.8%، خلال 9 أشهر من عام 2022، لتسجل 21.558 ألف سيارة، مقارنة بنحو 33.063 ألف سيارة خلال 2021 .

كما شهدت مبيعات السيارات اليابانية تراجعا فى السوق المصرية، بنسبة وصلت إلى 12.1%، لتسجل إلى 38.862 ألف سيارة، مقارنة بنحو44.187 ألف سيارة فى 2021 .

وتراجعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة بلغت 7.6% لتسجل 33.502 ألف سيارة مقابل 36.277 ألف سيارة خلال 2022 .

كما تراجعت مبيعات الطرازات الكورية المنشأ بنسبة بلغت نحو 46.9%، لتصل إلى 16.357 ألف سيارة خلال 9 اشهر من عام 2022 ، مقارنة بنحو 30.791 ألف سيارة فى 2021 .

وتراجعت مبيعات السيارات الأمريكية الصنع بنسبة وصلت إلى 52.7% لتسجل 4.517 ألف سيارة عن نفس الفترة ، مقابل 9.549 ألف سيارة، خلال 9 أشهر من عام 2021 .

ولوحظ انخفاض لمبيعات سيارات الركوب " الملاكي" تحديدا لتسجل 6.835 ألف سيارة بإنخفاض 58.9% خلال شهر سبتمبر فقط من عام 2022 ، مقابل نحو 16.644 ألف سيارة عن نفس الشهر من عام 2021 .