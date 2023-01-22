اليوم السابع
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هولندا توقف التنقيب عن حقول الغاز والنفط الجديدة على اليابسة

الأحد، 22 يناير 2023 12:00 ص
هولندا توقف التنقيب عن حقول الغاز والنفط الجديدة على اليابسة الغاز
كتب محمد جمال

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قالت الحكومة الهولندية، إنها ستوقف التنقيب عن أي حقول نفط وغاز برية جديدة في محاولة لتحقيق أهدافها المناخية والحد من المخاطر المتعلقة بالنشاط الزلزالي، بحسب سكاى نيوز.
 
وقالت الحكومة إن أعمال التنقيب ستقتصر على حقول الغاز تحت بحر الشمال والتي ستستمر الحاجة إليها في إطار سعي البلاد لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
 
وسيقتصر العمل في حقول الغاز البرية على الحقول التي سُمح بالاستكشاف فيها بالفعل، ولن تُمنح تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط على اليابسة.
 
وقال نائب وزير التعدين الهولندي هانز فيلبريف "لا نزال بحاجة إلى الغاز بينما ننتقل لاستخدام بدائل مستدامة. لكننا لسنا بحاجة إلى النفط لضمان تزويد المنازل بالطاقة".
 
وظلت هولندا لفترة طويلة أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا من خلال حقل خرونينجن الضخم في شمال البلاد.
 
لكن إنتاج الغاز هناك انخفض إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة بسبب جهودها للحد من مخاطر الزلازل في المنطقة ومن المقرر أن يتوقف العام المقبل.
 
وتمتلك هولندا نحو 175 حقلا من حقول الغاز البرية الصغيرة بإمكانها توفير حوالي 400 مليار متر مكعب من الغاز.

الغاز

هولندا

الحرب الروسية

أوكرانيا

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