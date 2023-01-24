تشغيل مبنى مجمع خدمات الأسرة والطفولة بمدينة قنا الجديدة

كتب أحمد حسن

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تنفيذ وتشغيل المشروع في إطار تحقيق التنمية المستهدفة بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذا لتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة لسكان مدينة قنا الجديدة، لافتا إلى أن المبنى يشمل الآتى: ( مكتبة - دار مغتربات - نادي طفل - نادي مسنين )، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وفي سياق متصل، أضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه تم طرح أعمال تنفيذ لافتات إرشادية للمحاور الرئيسية والميادين وشوارع الأحياء السكنية ( الأول – الثاني ) بالمدينة، وأعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الثاني بالمدينة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أن تعقد جلستي الاستفسارات عن المناقصتين يومي 30 و31 /1/2023 بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة.