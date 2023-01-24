تحرير 3929 محضر تبوير أراضى زراعية فى المنوفية خلال عام

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال الفترة من 15 وحتى 21 ينايرالحالي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث كشف المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تطهير ما يزيد عن (5) كم مسافة طولية بعدد من المساقى الخصوصية، بنواحي ( البتانون بمركز شبين الكوم ، طنبشا بمركز بركة السبع ، جزى بمركز منوف ، كفر صناديد بمركز تلا ، البرانية بمركز أشمون ، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ (420) فدان زراعي وذلك لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم الإنتهاء من توزيع ما يزيد عن (237) ألف كارت الفلاح بمختلف الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة ، وذلك منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الجديدة وحتى الآن، فضلا عن اعتماد وتسجيل 621 ألف استمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح .

وعلى صعيد آخر، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لزراعة محصول القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين، تم زراعة مايزيد عن 93 ألف فدان قمح طبقا للسياسة الصنفية. كما تم توزيع (1241) طن و(950) كيلو من التقاوى، ومايزيد عن 24 ألف طن نترات ويوريا ائتمان فقط اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى وحتى 18 يناير 2023 .

وأشار مدير مديرية الزراعة إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد (5) حالات بمساحة (458) م2، واسترداد(870) حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وأنقاض بإجمالى مساحة (87 فدان و13 قيراط و23 سهم ) ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقام المواطنون برفع التشوينات والأنقاض وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية ، بالإضافة إلى تحرير عدد (3929) محضر تبوير تراكمى بمساحة (574 فدان و22 قيراط و18 سهم ) وذلك اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالمحافظة ، مشددا على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها وفرض سيادة القانون.