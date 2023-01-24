تحرير 13 محضرا فى حملة على محطات الوقود والمخابز البلدية بسوهاج

يأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس محمد ابراهيم ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بسوهاج والمهندس محمد حسين دياب وكيل المديرية لشؤون الرقابة والمهندس حلمى الزهرى وكيل المديرية لشئون التموين .

كانت قد شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى يعاونه الدكتور حسام أمين بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بقيادة سحر عجاج، حملة على محلات الجزارة بقرى سوهاج ومركز البلينا، وتم ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومختومة بأختام مزورة بإجمالى 175 كيلو، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بناءً علي تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطرى.

وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم على استمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن في سوهاج.

شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج برئاسة الدكتورة سحر عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج، حملة للمرور والتفتيش على محطات الوقود والمخابز البلدية ببندر ومركز سوهاج وتم تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.