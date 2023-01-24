تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة مواطن فى منطقة القطامية 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس متهمين بسرقة حقيبة مواطن بمنطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تبلغ قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بأنه عقب إيداعه مبلغا ماليا بأحد البنوك، وتوجهه لمحل عمله بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (شخصين "غير معلومين لديه")، يستقلون سيارة ملاكى قاموا على إثرها باستيقافه والاستيلاء على حقيبة يده وبداخلها ( مبلغ مالى - هاتف محمول - مفتاح سيارة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( شخصين – لأحدهم له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام سيارة مستأجرة، وتقسيم المبلغ المستولى عليه على بعضهما البعض، وإنفاق نصيبهما من باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.