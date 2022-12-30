بيطرى المنوفية: ضبط 2 طن ونصف لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

المنوفية - محمود شاكر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر الماضى وحتى 25 ديسمبر 2022.

يأتى ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

حيث أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية ، فقد واصلت إدارة المجازرواللحوم بالمديرية جهودها وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 21 محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن 2 طن و 487 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .



جانب من حملة الضبط (1)