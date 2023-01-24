بابا الفاتيكان يؤكد فى رسالة لوزير الأوقاف التعاون والعمل لصنع السلام.. تفاصيل

كتب على عبد الرحمن

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي السادس والخمسين للسلام، أكد فيها على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية وصنع السلام.

من جهته ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذه الرسالة ورحب بها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم السلام ونشره عالميًّا، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله، وذلك من منطلق الدور الريادي لمصر في ذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله).

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في كلمة له على هامش مشاركته قبل أيام في المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم، أهمية كل دعوة تقوم على السلام، داعيًا إلى وقف جميع الحروب القائمة التى طالت تبعاتها العالم كله، كما دعا إلى إحلال لغة الحوار والسلام محل آلات الحرب والاقتتال، فديننا يدعونا إلى السلام، حيث يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ"، ووفق مفهومى الموافقة والمخالفة الأصوليين فإن من يسير فى طريق السلم الإنسانى متبعٌ لما أمر الله به عباده المؤمنين، ومن يسلك مسالك الفرقة والشقاق، والتكفير والتفجير، والخوض فى الدماء فسادًا أو إفسادًا، متبعٌ لخطوات الشيطان الذى هو للإنسان عدوٌّ مبين، بل إن من يحيد عن طريق السلم حيث موجباته ومقتضياته فإنه أيضًا متبع لطرق الشيطان بعيد عن هدى الإيمان.