انطلاق برنامج تدريب الطلبة الفرانكفون فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية "برنامج تدريب الطلبة الفرانكفونية في الجامعات المصرية" في دورتيه التاسعة والعشرون والثلاثون، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير 2023.

يأتي هذا التدريب ليدعم الروابط بين المكتبة والجامعات المصرية؛ حيث يهدف مركز الأنشطة الفرانكفونية إلى خدمة الطلبة الفرانكفون وتوطيد علاقتهم بمكتبة الإسكندرية وذلك من خلال التواصل مع الطلبة الذين يدرسون باللغة الفرنسية من الفرقة الثانية والثالثة من كليات الآداب، والتربية، والسياحة والفنادق، والحقوق، والألسن وغيرها في مختلف المحافظات المصرية. ويستقبل المركز للمرة الأولى طلاب من جامعة الأقصر، بالإضافة إلى طلاب من جامعات السويس وبني سيوف وأسيوط وطنطا والمنصورة والزقازيق والسادات وكفر الشيخ.

وخلال التدريب الذي يتم باللغة الفرنسية تأكيدًا على مبدأ ممارسة اللغة يتمرن الطلاب على تطبيقات مختلفة للغة الفرنسية، وذلك لإكسابهم معلومات ثقافية وتاريخية ولغوية وفنية، بالإضافة إلى وضع برنامج ترفيهي متكامل لزيارة مكتبة الإسكندرية.