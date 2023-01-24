وأوضح المتحدث أن القوات المسلحة الكونغولية شنت هجمات منذ عدة أيام، حيث قتلت ستة من متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" يوم السبت الماضي في "ساماليكو" بمنطقة مامباسا فى إقليم "إيتورى" بشرق الكونغو الديمقراطية، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري إلى أن الجيش بدأ منذ يوم السبت الماضي، بناء على تعليمات من حاكم مقاطعة ايتورى الجنرال جونى لوبويا، عمليات تعقب للمليشيات المسلحة المحلية والأجنبية التي تبث الرعب في أنحاء إقليم إيتوري.

وأضاف أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قتلت أيضا، مساء السبت الماضي، أربعة من منتسبي مليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" أثناء توغلهم في قرية "كاليشا" على بعد 2 كم من بولي في منطقة "دجوجو" بإقليم "إيتوري".

يشار إلى أن 23 مدنيا قُتلوا مساء الأحد فى "ماكونجوي" بإقليم "كيفو الشمالي" على أيدي مليشيات مسلحة، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، عن هذا الهجوم.

وأكد أنتوني مالوشاي، المتحدث باسم عمليات "سوكولا 1" التابعة لجيش الكونغو الديمقراطية، وقوع الهجوم على قرية "ماكونجوي"، إلا أنه لم يؤكد عدد القتلى، مشيرا إلى أن قوات تابعة لجيش الكونغو الديمقراطية في طريقها إلى هذه المنطقة لتعزيز القوات المنتشرة هناك وتأمين السكان.