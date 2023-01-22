جيش الكونغو الديمقراطية يحرر 26 رهينة اختطفتهم ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"

أ.ش.أ

تمكنت قوات جيش الكونغو الديمقراطية من تحرير 26 رهينة اختطفتهم ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" في منطقة ساماليكو بإقليم ايتوري.

وأكدت السلطات العسكرية للإقليم أن القوات المسلحة الكونغولية قامت أيضا بالقضاء على مسلحين اثنين من ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" وتمكنت من مصادرة 4 بنادق آلية من طراز "إيه كي 47" في العملية التي جرت في وقت سابق من يوم أمس.

ووفقا لبيان لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فقد اختطف هؤلاء الأشخاص الـ 26 من قبل ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" في ساماليكو بمحور "مامباسا ـ كوما (في إقليم إيتوري)" يوم الجمعة الماضي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وكانت إحدى المنظمات الحقوقية قد أكدت أن عملية الاختطاف جرت يوم الجمعة الماضي الموافق 20 يناير خلال توغل أفراد الميليشيات في منطقة ساماليكو بينما كان الضحايا يقومون بأعمال الزراعة في حقولهم.

وأضافت أن المسلحين كانوا يحملون بنادق آلية وأسلحة بيضاء واقتادوا الرهائن المختطفين إلى منطقة الأدغال.

وكان جون فوليفيريو، منسق منظمة "ميثاق للدفاع عن حقوق الإنسان" غير الحكومية في منطقة مامباسا بإقليم ايتوري، قد ناشد القوات المسلحة الكونغولية للقيام بعملية من أجل تحرير هؤلاء الرهائن