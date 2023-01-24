القاهرة الإخبارية: مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة ياكيما بواشنطن

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة ياكيما بواشنطن، وقال قائد شرطة ياكيما، إن المشتبه بإطلاق النار ما زال طليقًا.

وفى وقت سابق كشفت الشرطة الأمريكية، هوية منفذ هجوم ولاية كاليفورنيا، وقالت إنه آسيوي يبلغ من العمر 72 عاما.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعاطفه مع أهالي ضحايا حادث إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا، قائلا: "هناك المزيد من المعلومات لا نعرفها حول الدافع وراء تنفيذ الهجوم الأحمق في ولاية كاليفورنيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وأمر "بايدن" بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس انجليس الأمريكية إن عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل قاعة للرقص بمدينة مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا.

ونُقل عشرة مصابين لمستشفيات في المنطقة أحدهم حالته حرجة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار وقع قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وقالت الشرطة الأمريكية بمدينة لوس انجلوس الأمريكية أن منفذ إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا والذي كان محاصرا في شاحنة، أطلق النار على نفسه، وعثر على جثته داخل الشاحنة.