اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:54 م
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الضرائب: على المحاسبين تسجيل أنفسهم بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية SAP

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:03 م
الضرائب: على المحاسبين تسجيل أنفسهم بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية SAP مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أكد بيان لمصلحة الضرائب المصرية على أنه حتى يتمكن المحاسبون من اعتماد الاقرارات الضريبية لممولي كل من ( مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار الممولين 2، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري ،والمأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع )، والذين يتعاملون من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية  (SAP)، فلابد أن يقوموا بتسجيل أنفسهم كمحاسبين على هذه المنظومة، لافتا أن ذلك يتم عن طريق التوجه إلى المكاتب الأمامية بهذه المراكز الضريبية المدمجة أو المأموريات المدمجة أو مركز الخدمات الرقمية لمصلحة الضرائب فى مبنى الخزانة العامة بلاظوغلى لتسجيل بياناتهم، وإصدار الكود التعريفي لهم على المنظومة ، حتى يستطيعوا اعتماد الاقرارات الضريبية لهؤلاء الممولين .
 
وأشار بيان مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم تسليم الاكواد للمحاسبين في موعد أقصاه 3 أيام عمل، مضيفًا أنه لابد من إحضار المستندات التالية أثناء التسجيل وهي صورة البطاقة الضريبية، صورة من رقم القيد في سجل المحاسبين، صورة الرقم القومي.
 
ولمزيد من المعلومات يتم  التواصل على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب

الإقرارات الضريبية



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