الصحة العالمية تطالب باتخاذ إجراءات فورية بعد وفاة 300 حالة بسبب شراب سعال

كتبت أمل علام

دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لحماية الأطفال من الأدوية الملوثة، بعد أن ارتبط عدد من وفيات الأطفال بأدوية السعال العام الماضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع ديلى إكسبرس، ووكالة رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إن أكثر من 300 طفل، معظمهم دون سن الخامسة، لقوا حتفهم في عام 2022 بسبب إصابات حادة في الكلى في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان في حالات وفاة مرتبطة بالأدوية الملوثة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية حدثت وفيات في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان بسبب إصابة الكلى المرتبطة بالأدوية الملوثة.

وقالوا: إن هذه الملوثات عبارة عن مواد كيميائية سامة تستخدم كمذيبات صناعية وعوامل مضادة للتجمد يمكن أن تكون قاتلة حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة، ولا ينبغي أبدًا العثور عليها في الأدوية، وتضمنت الأدوية شراب السعال المتاح دون وصفة طبية، مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات في جميع الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 194 دولة من أجل منع حدوث وفيات في المستقبل.

وقالوا: "بما أن هذه ليست حوادث معزولة، فإن منظمة الصحة العالمية تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة".

في أكتوبر، أرسلت منظمة الصحة العالمية تنبيهات خاصة بالمنتجات ومرة ​​أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، حيث طلبوا إزالة الأدوية من الأرفف خصيصًا لشراب السعال الذي تصنعه شركة Maiden Pharmaceuticals الهندية و Marion Biotech المرتبطة بالوفيات في جامبيا وأوزبكستان على التوالي.

في العام الماضي، أصدروا أيضًا تحذيرًا بشأن أدوية السعال التي صنعتها أربع شركات إندونيسية، وهي PT Yarindo Farmatama و PT Universal Pharmaceutical و PT Konimex و PT AFI Pharma والتي تم بيعها محليًا.

وقد نفت الشركات ذات الصلة إما أن تكون هناك منتجات ملوثة أو رفضت التعليق عندما تكون التحقيقات جارية، دعت منظمة الصحة العالمية باستمرار إلى إزالة المنتجات التي وضعت علامة عليها من التداول، كما أوضحوا أن البلدان بحاجة إلى ضمان أن الأدوية المعروضة للبيع تحتاج إلى موافقة السلطات المختصة، كما طُلب من الحكومات والمنظمين تخصيص الموارد لفحص الشركات المصنعة، حيث تحتاج المنتجات إلى اختبارها بدقة مع الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعملية.

ويحتاج الموردون والموزعون أيضًا إلى التحقق من وجود علامات تزوير وتوزيع الأدوية المصرح بها فقط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.