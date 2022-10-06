الصحة العالمية: 4 أنواع من أدوية السعال الهندية تتسبب فى حدوث وفيات بجامبيا

كتبت أمل علام

أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيها عالميا بشأن 4 أنواع من من أدوية شراب السعال بعد ارتباطها بوفاة 66 طفلاً في جامبيا، وذلك وفقا لما ذكره موقع BBC.



تحذيرات الصحة العالمية

وأضافت المنظمة، أن هذا الشراب "من المحتمل أن يكون مرتبطا بإصابات الكلى الحادة ووفاة 66 بين الأطفال"، موضحة، أن المنتجات تم تصنيعها من قبل شركة هندية ، هي Maiden Pharmaceuticals ، والتي فشلت في تقديم ضمانات بشأن سلامتها، و الشركة لم تعلق بعد.

حددت منظمة الصحة العالمية، الأدوية على أنها محلول فموي بروميثازين، وشراب السعال للأطفال من Kofexmalin ، وشراب ماكوف للسعال للأطفال، وشراب Magrip N Cold Syrup

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في التحذير المنشور على موقعها على الإنترنت، أنه تم تحديد المنتجات الأربعة في جامبيا، ولكن "ربما تم توزيعها، من خلال أسواق غير رسمية، على دول أو مناطق أخرى" ، وحذرت من أن استخدامها قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة، خاصة بين الأطفال.

جاء تدخل منظمة الصحة العالمية، بعد أن اكتشفت السلطات الطبية في جامبيا، زيادة في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو، وقد أوقفت حكومة جامبيا، منذ ذلك الحين استخدام جميع شراب الباراسيتامول وحثت الناس على استخدام الأقراص بدلاً من ذلك.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التحليل المختبري لعينات المنتجات "يؤكد أنها تحتوي على كميات غير مقبولة من مادة الإيثيلين جلايكول والإيثيلين جلايكول كمواد ملوثة".

وأضافت ان المواد كانت سامة، ويمكن أن تشمل آثارها "آلام البطن والقيء والاسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتغير الحالة العقلية واصابات الكلى الحادة التي قد تؤدي الى الوفاة".

وقال مسئولو الصحة في جامبيا الشهر الماضي، إن عشرات الأطفال لقوا حتفهم دون إعطاء رقم دقيق، وفي حديثه في جنيف يوم الأربعاء، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس: "إن فقدان هؤلاء الشباب لأرواحهم أمر يكسر قلوب عائلاتهم".

أكدت منظمة الصحة العالمية، إن الهيئة المركزية لمراقبة الأدوية في الهند، أشارت إلى أن الشركة المصنعة ربما قدمت الأدوية الملوثة إلى جامبيا فقط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن بريد إلكتروني من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت، إن "التعرض العالمي" كان ممكناً لأن "الشركة المصنعة ربما تكون قد استخدمت نفس المادة الملوثة في منتجات أخرى ووزعتها محلياً أو قامت بتصديرها".