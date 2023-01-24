السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية تقود حملة مكبرة على الأسواق والمخابز

الإسكندرية جاكلين منير

قادت اليوم الثلاثاء، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والمحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورؤساء أحياء منتزه أول ومنتزه ثان، حملة مكبرة ضمت الأجهزة الرقابية لمديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة تموين المنتزه والطب البيطرى والأجهزة الرقابية للأحياء على أسواق السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة بنطاق حى المنتزه أول والمنتزه ثان وذلك للرقابة على السلع الغذائية المعروضة والأسعار لضبط آليات السوق.

ونتج عن هذه الحملة المكبرة ضبط 103 بطاقات تموينية بأحد المخابز البلدية المدعمة بغرض الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق تحرير محضر لمخبز بلدى مدعم لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم، وتحرير محضر لمخبز بلدى مدعم لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12 جم تحرير محضر لمخبز بلدى لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم، وتحرير محضر حيازة مصنعات لحوم بدون بيانات بإجمالي كمية 24 كجم سجق 2.5 كجم برجر.

وتحرير محضر لمحل جزارة لحيازته كمية كلاوى وقلوب بإجمالي 8 كجم منتهية الصلاحية، وتحرير محضر حيازة 30 كيس دقيق زنة الكيس 900 جم مخالفا للمواصفات القياسية للتعبئة، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية لمحل عطارة، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد عن طريق انقاص الوزن وتحريز 135 كجم سكر، تحرير محضر بيع أرز بأزيد من السعر المقرر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



جانب من الحملة