اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهمين بتعاطى الحشيش فى سوهاج

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:24 م
السجن 3 سنوات لمتهمين بتعاطى الحشيش فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "ا.ع." عامل و"م.ع" عامل، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بتعاطى الحشيش بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن حيازة المتهمين الحشيش المخدر بقصد التعاطي وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش بقصد التعاطي، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
وكانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "خ.م.ا"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم سوهاج الجديدة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 60 طربة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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