السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الأستروكس فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية بان المتهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة حاز وأحرز وأخرون سبق الحكم عليهم بقصد الاتجار بجوهر الاستروكس المخدر.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهم وثلاثة آخرين سبق الحكم عليهم، بالمواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجدهم وأبصرهم يتردد عليهم أشخاص يتبادلون فيما بينهم أشياء فتقدم عارضاً مبلغ نقدي قدره خمسين جنيها لشراء مخدر، فقام المتهم الثاني بأمر الإحالة بعرض كيس بلاستيكي صغير الحجم شفاف اللون يحوى جوهر الاستروكس المخدر، وأنذاك قام بضبطهم حائزين ومحرزين عدد 32 كيس بلاستیکی صغیر شفاف يحوى ذات الجوهر المخدر بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا،وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازها وحيازتها بقصد الاتجار.