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الرئيس السيسى: سعيد جدًا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:23 م
الرئيس السيسى: سعيد جدًا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية استقبال الرئيس السيسي فى الهند
كتب محمد الجالى

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رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تغريدة رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" موجهًا له التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال.
 
ووفقًا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسى، قال: "سعيد جداً وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا، وأتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودى".
 
وكان رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" نشر عبر حسابه فى تويتر رسالة ترحيب خاصة بالرئيس السيسى، نصها: "مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.. أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".WhatsApp Image 2023-01-24 at 20.17.21 (2)
 
 
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الرئيس السيسي

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زيارة الرئيس للهند

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