الداخلية تضبط استديو لتجهيز محتوى القنوات الفضائية بدون ترخيص فى أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط استوديو لتجهيز المحتوى الفنى للقنوات الفضائية "بدون ترخيص" بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، بإنشاء وإدارة استوديو "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة)، لتجهيز المحتوى الفنى لمجموعة القنوات الفضائية غير المرخصة، واشتراكه مع (آخرين) فى إدارة الإستوديو مُستخدمين أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية بصرية مُسجلة داخل الإستوديو المُشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف الاستوديو المُشار إليه، وأمكن ضبط المتهمين المذكورين، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم ضبط (جهاز لاب توب مزود به "هارد ديسك " لتخزين المحتوى غير المجازة رقابياً – 3 هاتف محمول يتم استخدامهم لإدارة القنوات والتواصل مع المعلنين أحدهم مُحمل عليه "محفظة إلكترونية" بداخلها مبلغ مالى، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات النشاط غير المشروع)، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.