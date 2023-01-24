التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة

كتبت أمنية الموجى - أسماء شلبى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية")، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن الأموال المضبوطة بحيازتهم، ملكهم وأكدوا عزمهم على بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.