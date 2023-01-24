البورصة: تنفيذ صفقة على المستشفى السعودى الألمانى بقيمة 208 ملايين جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية-المستشفى السعودي الألماني بحجم تداول 19.7 مليون سهم بقيمة 208.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على يونس مكس للخرسانة الجاهزة بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 18 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 22 مليون سهم بقيمة 234 مليون جنيه عبر تنفيذ 114 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 8.99%، واستحوذت المؤسسات على 28.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.2 مليون جنيه، 572.5 ألف جنيه، 24.9 مليون جنيه، 133.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 19794 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.