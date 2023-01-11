اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 03:32 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.42% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:00 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.42% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 19028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة.

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