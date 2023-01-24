الإحصاء: 20.8 % ارتفاعا بالتبادل التجارى بين مصر والهند خلال أول 10 أشهر من 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 2023 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.7%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهند 3.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022 1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 878 مليون دولار.

2. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 199.7 مليون دولار.

3. أسمدة بقيمة 185.7 مليون دولار.

4. ملح وكبريت وأحجار بقيمة 68.4 مليون دولار.

5. قطن بقيمة 61.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. لحوم بقيمة 588.7 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 507.3 مليون دولار.

3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 440.6 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 298.7 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 210.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 53.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 5.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وسجلت قيمـة تحـويلات المصريين العاملين بالهنـد 5.82 مليـون دولار خـلال العـام المـالـي 2020 / 2021 مقابل 5.75 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 14.35 مليون دولار خــلال العــام المــالـي 2020 / 2021 مقابل 14.32 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%.

وسجل عدد سكان مصر 104.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقــاً لتقـديـرات البعثة 300 مصري حتى نهاية 2021.