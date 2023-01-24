كبار القراء الإذاعيين يحيون صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين رمضان المقبل

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المبارك 1444هـ، وإضافة إلى قيام نخبة كبيرة من كبار القراء المعتمدين بإحياء صلاة القيام بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تحيي نخبة من كبار القراء المعتمدين منهم أيضًا صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بدءًا من ليلة الحادي والعشرين حتى ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وحال مجيئه مكتملا ثلاثين يومًا يحيي الليلة الأخيرة منه إمام المسجد الشيخ/ أحمد دسوقي مكي.

وأوضحت الوزارة القراء المقرر لهم أداء صلاة التهجد بمسجد الحسين رضى الله عنه على النحو التالي:

1- ليلة 21 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل.

2- ليلة 22 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود علي حسن.

3 - ليلة 23 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ السعيد فيصل.

4 - ليلة 24 من شهر رمضان القارئ الطبيب/ أحمد نعينع.

5- ليلة 25 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني.

6- ليلة 26 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ حجاج هنداوي.

7- ليلة 27 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ طه النعماني.

8- ليلة 28 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ محمود الخشت.

9- ليلة 29 من شهر رمضان القارئ الشيخ/ صلاح الجمل.

10 - ليلة 30 من شهر رمضان إمام المسجد الشيخ/ أحمد دسوقي مكي.

وبدأت وزارة الأوقاف تلقى قوائم من مديرياتها بأسماء وعناوين المساجد المقرر السماح بالاعتكاف بها وأداء صلاة التهجد، وقائمة بالأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد، وتعلنها وزارة الأوقاف أولاً بأول عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كما سيتم السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط، والتى يجرى تحديدها وتحديد الأئمة المسئولين عنها، على أن تكون موضوعات الخاطرة متعلقة بالعادات والعبادات المتعلقة بشهر رمضان المبارك.