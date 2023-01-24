اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اقتحام الكابيتول.. إدانة صاحب الصورة الشهيرة بمكتب بيلوسى بـ8 تهم

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:22 ص
اقتحام الكابيتول.. إدانة صاحب الصورة الشهيرة بمكتب بيلوسى بـ8 تهم ريتشارد بارنيت
وكالات

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أدانت هيئة محلفين أمريكية، الرجل الذي جلس على كرسي رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ووضع قدميه على مكتبها، خلال اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، بـ8 جرائم فيدرالية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن هيئة المحلفين، دانت ريتشارد بارنيت (62 عاما)، المعروف أيضا باسم "بيجو"، بـ 8 تهم فيدرالية من بينها الدخول إلى منطقة محظورة، والبقاء فيها بسلاح مميت أو خطير، وعرقلة إجراءات رسمية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على بارنيت في أوائل مايو، على أن يظل رهن الإقامة الجبرية مع وضع جهاز مراقبة في كاحله حتى ذلك الحين.

وقالت الشبكة إن بارنيت يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

 


الكابيتول

مجلس النواب

اقتحام مبنى الكابيتول

جرائم فدرالية



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