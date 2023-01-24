استبعاد رئيس لجنة.. محافظ كفر الشيخ يتلقى تقريرا عن امتحانات الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية، اليوم الثلاثاء، من محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موجها بتشديد المتابعة على أعمال الامتحانات، حيث تقرر استبعاد رئيس لجنة لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، و8 إداريين وملاحظين، لعدم انضباط اللجان، وذلك خلال متابعة وكيل الوزارة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، بحضور علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم استبعاد اثنين من الإداريين بلجنة المثلث الابتدائية الجديدة، وملاحظ وإداری بلجنة الرياض للتعليم الأساسي، واستبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة أبو زهرة للتعليم الأساسي، التابعين لإدارة الرياض التعليمية، واستبعاد اثنين ملاحظين بلجنة سيدي سالم الإعدادية بنين التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، واستبعاد رئيس لجنة نشرت الإعدادية التابعة لإدارة قلين التعليمية وإحالته للشئون القانونية لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

وأكد وكيل الوزارة، أن 63 ألف و365 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الانجليزية وتربية فنية، وتغيب عن أداء الامتحان 149 طالبا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية شكاوى من الطلاب، في حين تم رصد مخالفات.



لجنة التعليم



جانب من اللجان



جانب من غرفة العمليات



متابعة غرف العمليات