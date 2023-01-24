استبعاد رئيس لجنة إمتحان للشهادة الإعدادية بالبحيرة لعدم انضباطها

البحيرة - ناصر جودة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة إحالة رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمركز الرحمانية الى الشئون القانونية واستبعاده من لجان الامتحانات وذلك نظراً لعدم انضباط لجان الامتحانات المشرف عليها وعدم الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة فى هذا الشأن، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة على أعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط وعدم التهاون في تطبيق القانون.

جاء ذلك خلال متابعته لاعمال الفصل الدراسى الاول لامتحانات الشهادة الاعدادية.

كما قرر وكيل الوزارة التعليم مكافئة رئيس لجنة آخر ومراقب وملاحظين بإدارة الرحمانية التعليمية لتفانيهم واخلاصهم فى عملهم وتأديته على الوجه الأكمل وثمن اخلاصهم وقام بمنحهم شهادة تقدير.

مناشداً جميع القائمين على الامتحانات بإتباع التعليمات والانضباط للصالح العام حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.