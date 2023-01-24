اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:08 م
أكرم القصاص
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إعفاء رواندا من مديونيات 7.1 مليون دولار في إطار مبادرة لدعم إفريقيا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:00 م
إعفاء رواندا من مديونيات 7.1 مليون دولار في إطار مبادرة لدعم إفريقيا رواندا
أ ش أ

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وافقت الحكومة الصينية على إعفاء رواندا من مديونيات قدرها 7.1مليون دولار أمريكي كانت قد اقترضتها رواندا من بكين لإنشاء طرق.


و جاء في بيان صادر عن السفارة الصينية بكيجالي، إن الإعفاء هو هدية من الشعب الصيني إلى الشعب الرواندي وأنه يأتي في إطار تعهدات بكين بالعمل على تخفيف أعباء الديون عن بلدان إفريقيا التي تحقق نتائجا إيجابية على مسار إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد فيها.


وشدد البيان على أن الإعفاء الصيني لمديونية رواندا المشار إليها سيكون على أصل الدين ومتأخرات فوائده. 


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مبادرة الصين لدعم إفريقيا

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