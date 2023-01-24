إعفاء رواندا من مديونيات 7.1 مليون دولار في إطار مبادرة لدعم إفريقيا

أ ش أ

وافقت الحكومة الصينية على إعفاء رواندا من مديونيات قدرها 7.1مليون دولار أمريكي كانت قد اقترضتها رواندا من بكين لإنشاء طرق.



و جاء في بيان صادر عن السفارة الصينية بكيجالي، إن الإعفاء هو هدية من الشعب الصيني إلى الشعب الرواندي وأنه يأتي في إطار تعهدات بكين بالعمل على تخفيف أعباء الديون عن بلدان إفريقيا التي تحقق نتائجا إيجابية على مسار إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد فيها.



وشدد البيان على أن الإعفاء الصيني لمديونية رواندا المشار إليها سيكون على أصل الدين ومتأخرات فوائده.