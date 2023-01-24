إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقلهم إلى للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة رقم 6983 ف - ر وتروسيكل بالطريق الزراعي بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ضياء. ش 39 عامًا، وعلى. ش 40 عامًا، ومحمد. ع 11 عامًا وحسين. ع 28 عامًا ومحمد. ش 28 عامًا وبدوي. ع 44 عامًا ورضا. ش 22 عامًا، ومحمود. ع 50 عامًا، وخالد. م 22 عامًا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث السرعات الزائدة، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مره أخرى، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.