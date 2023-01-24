إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بوادى النطرون بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون فى البحيرة.

تروسيكل بالقرب من محطة بنزين صبحى مركز وادى النطرون. كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق . يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد أمس، إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل. وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق محور الضبعة عند الكيلو 175 دائرة مركز وادى النطرون. كما شهد طريق محور الضبعة وادى النطرون حادثا مأسويا بعد انقلاب سيارة ملاكى أدى إلى مصرع 3 أطفال، وجري نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.