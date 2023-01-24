إصابة 3 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص ودارجة بخارية على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص نتج عن الحادث إصابة 3 إشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى بين سيارة ودراجة بخارية ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص " قيادة المدعو أحمد م ب م 30 سنة سائق ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو كريم ف ع م 16 سنة طالب - ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية " إشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ونزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم " والحالة العامة سيئة ، وإصابة عبد الله ا ع م 17 سنة طالب " كسر بعظمة الساعد الأيمن وكسر بالساق اليسري " وإصابة علي خ ع 17 سنة طالب " كسر بعظمة الرسخ اليسري وكسر بالساق اليمني وكسر بالفخذ الأيسر " ويقيمون دائرة المركز [ مستقلي الدراجة البخارية تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.