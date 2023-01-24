إدانة 4 أعضاء بجماعة يمينة متطرفة فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

أدان القضاء الأمريكي أربعة أعضاء بجماعة "حراس القسم" الأمريكية المتطرفة، لدورهم فى أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، وذلك فى ثانى محاكمة كبرى للمتطرفين اليمنيين المتهمين بالتخطيط لإبقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقوة فى الحكم.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، فإن الحكم الصادر ضد كلا من جوزيف هاكيت وروبرتو مينوتا وديفيد مويرستل وإدوار فاليجو، جاء بعد أسابيع من إدانة هيئة محلفين مختلفة زعيم الجماعة لستيورات رودس فى الهجوم الذى أدى إلى وقف التصديق على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابى.

ووصفت الوكالة الأمريكية الأمر بأنه انتصار كبير آخر لوزارة العدل التي تحاول تأمين إدانات بالتمرد ضد زعيم جماعة براود بويز المتطرفة وأربعة من مساعديه. وكانت محاكمة إنريكى تاريو ومعاونيه قد بدا هذا الأسبوع فى واشنطن ومن المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.

وتداول المحلفون فى واشنطن لمدة 12 ساعة على مدار 3 أيام قبل إصدار حكم الإدانة فى لاتهام الذى نادرا ما يتم توجيهه، والذى قد يودع المحكوم عليه فى السجن 20 عاما. كما أدين الأربعة أيضا باتهامات تآمرية أخرى وعرقلة إجراءات رسمية، وهى تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات. وتم تبرئة ثلاثة من اتهامات أخرى أخف وطأة.

ولم يحدد القاض موعدا لإصدار الحكم، ورفض مساعى الإدعاء لسجن الرجال الأربعة فى انتظار صدور الحكم، ووجدا أنه ليس هناك مخاطرة بسفرهم جوا. وأصدر قرار بقاءهم قيد الإقامة الجبرية مع مراقبتهم إلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تعد واحدة من القضايا الأكثر جدية حتى الآن فيما يتعلق بتحقيقات 6 يناير، والتي لا تزال تتسع بعد مرور أكثر من عامين على الأحداث. وجهت وزارة العدل اتهامات لنحو ألف شخص فى أحداث الشغب.