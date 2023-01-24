اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:49 م
أكرم القصاص
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الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:11 م
الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية الأردن
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية. 


وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، رفض الأردن التام وإدانته الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.


وقالت وزارة الخارجية الأردنية،إن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر "الإسلاموفوبيا" المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.


وشددت الوزارة على وجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن إثارة العنف والكراهية، والإساءة إلى الرموز الدينية، وضرورة نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح.


الأردن

المصحف الشريف

هولند

تمزيق المصحف الشريف



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