وحذر ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس عقد اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الالمانية برلين - من ضرورة عدم التقليل من قدرات روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت أنه مستعد لدفع ثمن غالي مقابل استمرار هذه الحرب، حيث قام بتعبئة أكثر من 200 ألف جندي، واستعان بأسلحة جديدة من دول أخرى كايران وكوريا الشمالية.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي اشارة إلى أن بوتين غير أهدافه، حيث يخطط لشن هجمات جديدة، معربا عن اقتناعه بأن السبيل الوحيد لاحلال السلام في المنطقة هو اقناع بوتين بأنه لن ينتصر في ساحة المعركة، هو الأمر الذي يتطلب إمداد أوكرانيا بأنظمة متطورة حتى تتمكن القوات الاوكرانية من التصدي للقوات الروسية، ليس فقط من أجل البقاء وإنما لتحقيق النصر واستعادة الاراضي والظهور كدولة ذات سيادة في أوروبا.

وأكد ستولتنبرج أن المانيا من الدول الداعمة لأوكرانيا، والتي أمددتها بالعديد من الاسلحة المتطورة، وهذه الاسلحة تساهم في الحفاظ على الأرواح يوميا في أوكرانيا وتحمي المنازل والمدارس والمستشفيات من الغارات الجوية الروسية، كما تلعب المانيا دورا رئيسيا في التحالف، وفي تقوية قدرات الحلف على الردع والدفاع.

وهنأ ستولتنبرج بيستوريوس على توليه حقيبة الدفاع الالمانية، معربا عن تطلعه للعمل معه، مشيرا إلى أنه تولى منصبه الجديد في وقت تواجه في أوروبا حربا تشكل تهديدا كبيرا على أمن الاجيال القادمة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس" - خلال المؤتمر الصحفي - إنه تم مناقشة العديد من القضايا مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" من بينها قضية أوكرانيا، مضيفا أنه "قبل 11 شهرا بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا وحشيا لأوكرانيا".