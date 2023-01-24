شدد أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، على ضرورة إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومتطورة بأسرع وقت ممكن، لاسيما فى هذه اللحظة المحورية من الحرب .
وحذر ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس عقد اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الالمانية برلين - من ضرورة عدم التقليل من قدرات روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثبت أنه مستعد لدفع ثمن غالي مقابل استمرار هذه الحرب، حيث قام بتعبئة أكثر من 200 ألف جندي، واستعان بأسلحة جديدة من دول أخرى كايران وكوريا الشمالية.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي اشارة إلى أن بوتين غير أهدافه، حيث يخطط لشن هجمات جديدة، معربا عن اقتناعه بأن السبيل الوحيد لاحلال السلام في المنطقة هو اقناع بوتين بأنه لن ينتصر في ساحة المعركة، هو الأمر الذي يتطلب إمداد أوكرانيا بأنظمة متطورة حتى تتمكن القوات الاوكرانية من التصدي للقوات الروسية، ليس فقط من أجل البقاء وإنما لتحقيق النصر واستعادة الاراضي والظهور كدولة ذات سيادة في أوروبا.
وأكد ستولتنبرج أن المانيا من الدول الداعمة لأوكرانيا، والتي أمددتها بالعديد من الاسلحة المتطورة، وهذه الاسلحة تساهم في الحفاظ على الأرواح يوميا في أوكرانيا وتحمي المنازل والمدارس والمستشفيات من الغارات الجوية الروسية، كما تلعب المانيا دورا رئيسيا في التحالف، وفي تقوية قدرات الحلف على الردع والدفاع.
وهنأ ستولتنبرج بيستوريوس على توليه حقيبة الدفاع الالمانية، معربا عن تطلعه للعمل معه، مشيرا إلى أنه تولى منصبه الجديد في وقت تواجه في أوروبا حربا تشكل تهديدا كبيرا على أمن الاجيال القادمة.
من جانبه، قال وزير الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس" - خلال المؤتمر الصحفي - إنه تم مناقشة العديد من القضايا مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج" من بينها قضية أوكرانيا، مضيفا أنه "قبل 11 شهرا بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا وحشيا لأوكرانيا".
وشدد بيستوريوس على ضرورة "مساعدة أوكرانيا ضد المعتدي"، مشيرا إلى أن ألمانيا ملتزمة بمساعدة كييف وتعد في مقدمة الدول التي قامت بإرسال مساعدات حيث أنها أرسلت بالفعل مساعدات إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بـ3.3 مليار يورو .
وأكد بيستوريوس أن اجتماع اليوم يمثل نقطة المنتصف بين اجتماع الحلف الذي تم عقده في العاصمة الإسبانية "مدريد" والاجتماع الآخر المقرر عقده في العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، مشيرا إلى أن "مهمتنا تتمثل في اتخاذ قرار وتطبيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مدريد بالإضافة إلى التي سيتم الاتفاق عليها في فيلنيوس " .
وقال بيستوريوس إنه فيما يتعلق بدبابات ليوبارد 2، فإنه ليس هناك أنباء بعد وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في أسرع وقت.
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