الناتو يدعو إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد فى أوكرانيا

وكالات

دعا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، خلال افتتاح جلسة اللجنة العسكرية للحلف، إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا.



وقال جيوانا "إن عام 2023 سيكون صعبا للغاية، لكن رغم ذلك يجب علينا أن ندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا"، لافتا إلى أنه يتم بوتيرة سريعة تعزيز المجموعات التكتيكية إلى مستوى الألوية في الجناح الشرقي للحلف، مشددا على أن الناتو يواصل تطوير خطط جديدة للدفاع عن دول الحلف في جميع المجالات الاستراتيجية.



يشار إلى أن وسائل إعلام بريطانية كانت قد أفادت، في وقت سابق نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية، بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك قرر نقل سرية من دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.. فيما كان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ صندوق السلام الأوروبي الممول من خارج الميزانية في مارس 2021 لزيادة القدرة على منع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي، وتم تخصيص حوالي 5.7 مليار يورو لميزانية الصندوق للفترة 2021 - 2027.



وكانت روسيا قد أطلقت في 24 فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.