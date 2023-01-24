أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.



البورصة تربح 8 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 8.99%، واستحوذت المؤسسات على 28.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.2 مليون جنيه، 572.5 ألف جنيه، 24.9 مليون جنيه، 133.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 19794 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.



فودافون أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من مجموعة فوداكوم على شركة فودافون مصر (للاتصالات) وذلك لعدد 49,493 سهم بقيمة إجمالية 925.9 ألف يورو.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، 85 ألف سهم، 84 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 2.55 مليون سهم، 5681 سهم، 5.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك البركة مصر، والمهندس للتأمين، عدد 100 ألف سهم، 69 ألف سهم، 931.8 ألف سهم، 59 ألف سهم، 11 ألف سهم، 250 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 5569 سهم، 134 ألف سهم، 753 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.69% من أسهم رأس المال.