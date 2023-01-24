وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن قرابة خمسة آليات وجرافات إسرائيلية توغلت شرق مدينة دير البلح وسط القطاع منطلقة من المواقع العسكرية الجاثمة شرق القطاع وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

يذكر أن قوات الاحتلال تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين خاصة الزراعية منها.