"وول ستريت": الخلاف بين ألمانيا وحلفائها حول مساعدة أوكرانيا مستمر

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أوروبا تربح حرب الطاقة ضد روسيا كما أثبت اقتصاد وسياسة المنطقة الأوروبية أنها أكثر استقرارًا مما كان يخشى قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في وقت سابق بسبب مواجهتهم مع روسيا، لكن السؤال الذي يواجه القادة الأوروبيين الآن هو إذا كانوا يريدون أن تنتصر أوكرانيا في الحرب الدائرة مع روسيا.

وقالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية أن الخلاف بين ألمانيا والعديد من حلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، حول ما إذا كان سيتم تزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع، مستمر بين القادة الغربيين حول مخاطر الحرب الروسية على أوكرانيا.

يختلف الخبراء العسكريون حول مدى أهمية دبابات ليوبارد 2 الألمانية للقوات الأوكرانية، لكن الدبابات أصبحت رمزًا سياسيًا لما إذا كانت أوروبا مستعدة لدعم أوكرانيا بما يكفي للانتصار أم لا.

ويتعرض نهج ألمانيا الحذر لتسليح كييف، والذي يعكس كلاً من السياسة الداخلية والخوف من التصعيد النووي الروسي، لضغوط من دول في شمال وشرق أوروبا حيث تستعد روسيا وأوكرانيا للهجمات المتوقعة بعد إنتهاء فصل الشتاء.

وتشعر بعض الدول أيضًا بالقلق من أن أوروبا تعول كثيرًا على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا.

في حين أن الكونجرس قد أجاز بالفعل حزمة تمويل ضخمة لهذا العام، فإن معارضة الجمهوريين لمليارات أخرى لكييف قد تعقد المزيد من المساعدات العسكرية - والانتخابات الرئاسية في العام المقبل قد تؤدي إلى تغيير في السياسة.

يساعد ذلك في تفسير دافع المملكة المتحدة وبولندا وغيرهما لتسريع المساهمة العسكرية لأوروبا. كما أثار إصرار ألمانيا على انتظار أن ترسل الولايات المتحدة دبابات قتال رئيسية من طراز أبرامز قبل إطلاق سراح الدبابات الألمانية التي تثير غضب فرنسا، التي جادلت منذ فترة طويلة بأن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من أجل أمنها.

فقط الواقع القاسي في ساحة المعركة سيظهر ما إذا كان تدفق الأسلحة والذخيرة الغربية، بما في ذلك ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة التي تم التعهد بها في اجتماع يوم الجمعة لمسؤولي الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، كافٍ لإيقاف الدفعة الروسية الكبيرة القادمة عسكرياً أو السماح لأوكرانيا باستعادة المزيد من أراضيها.

ما هو واضح هو أن زعماء أوروبا قد كسبوا متنفسا اقتصاديا وسياسيا للاتفاق على استراتيجية أكثر حسما.

قبل بضعة أشهر فقط، كانت العديد من الحكومات الأوروبية تخشى أنها قد لا تكون قادرة على الحفاظ على سياساتها الخاصة بدعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا لفترة أطول.

وهددت أزمة الطاقة بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز الطبيعي بإغراق أوروبا في ركود عميق واندلاع ردود فعل عنيفة في الدول التي تكافح لدفع ثمن الطاقة الخاصة بالتدفئة.

وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز الانقسامات داخل الدول الأوروبية، حيث رأى في تصميمها السياسي غير المستقر نقطة ضعفها بينما يحاول استعادة النفوذ الجيوسياسي لروسيا. ومع ذلك، فإن استراتيجيته المتمثلة في استخدام الشتاء لإلحاق الألم من خلال نقص الطاقة لم تنجح.

وتمكنت أوروبا من العثور على إمدادات طاقة بديلة، وأسعار الغاز تتدهور، وتسبب المناخ المتغير في المنطقة في شتاء معتدل آخر.

روسيا تخسر حرب الطاقة التي كانت تسعى للانتصار فيها وعلينا الانتظار لمتابعة المزيد