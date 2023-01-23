وكيل "تعليم دميـاط" يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي

تابع "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة رأس البـر الابتدائية التي تجمع طلاب مدارس الجربي الإعدادية الثانوية بنات ومدرسة رأس البر الإعدادية بنين، بالإضافة إلى لجان الصف الثاني الثانوي بمدرسة رأس البـر الرسمية للغات بإدارة عزبة البرج التعليمية.

وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحان، واطمأن على حسن سير اللجان والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، مشددا على منع أجهزة المحمول باللجان، ومراجعة بيانات الطلاب مع التوقيع ثلاثيا عليها.

وعلى جانب آخر، ترأس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم، غرفة العمليات الرئيسية للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام، الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لمتابعة سير أعمال الامتحانات وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، مؤكدا أن الغرفة لم تتلقى أية شكاوى خاصة بسير العملية الإمتحانية بمدارس المحافظ

واستأنفت اليوم مديرية التربية التعليم بدمياط، امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول بعد توقفها يومي الخميس والجمعة الماضيين. وترأس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وتابع وكيل الوزارة، وصول مظاريف أسئلة اليوم الي الإدارات التعليمية العشر وتسليمها للجان في المواعيد المحددة وسط إجراءات أمنية مكثفة

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان والتصدى لأية محاولة غش بكل حزم.