وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد كنترول الإعدادية ويوجه بالدقة فى أعمال التصحيح

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أعمال التصحيح داخل الكنترول، يرافقه الدكتور سامى فضل وكيل المديرية، وأمل فتحي رئيس الكنترول وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث حرص على الاطمئنان على سير أعمال التصحيح للمواد التي باشرت أعمال التصحيح اليوم، وهي مادة الرياضيات بفرعيها "جبر و هندسة"، إلى جانب مادة التربية الدينية.

وطالب وكيل الوزارة بمراعاة الدقة في أعمال التصحيح، ووفق النماذج المقررة والموضوعة من قبل الموجهين واضعي الامتحانات وكذلك التدقيق في أوراق الإجابة وذلك لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.

وأشار "بحيرى" إلي أن أعمال التصحيح مستمرة، ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء القادم الموافق 25 يناير 2023.

وفى سياق متصل تابع الدكتور سامى فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022/2023 للصف الأول الثانوي بمدارس إدارة التل الكبير التعليمية، حيث تفقد مدارس التل الكبير الثانوية بنين، والتل الكبير الثانوية بنات، والتل الجديدة الثانوية بنين، يرافقه أحمد نوار مدير إدارة التل الكبير التعليمية.

وشَهدَ وكيل المديرية دخول طلاب الصف الأول الثانوي لمنصة الاختبار لمادة التاريخ الفترة الثانية، مؤكدا على تواجد مسئولى التطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات .

كما اطمأن على حسن سير أعمال الامتحانات باللجان والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة ، وشدد على منع دخول الطلاب بأجهزة المحمول باللجان، ومراجعة بيانات الطلاب جيدا ، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة الهادئة لضمان سير العمل بكل انضباط ودقة .