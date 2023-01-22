وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان إدارة جنوب التعليمية بالشهادة الإعدادية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع فجر اليوم الأحد، الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ، يرافقه سامي فضل وكيل المديرية وأحمد سيف مدير أمن المديرية، لحظة تسليم صناديق أوراق أسئلة الشهادة الاعدادية العامة على الإدارات التعليمية ومنها إلى مقرات اللجان الامتحانية، حيث اطمأن على خطوط سير توزيع الاسئلة لكل إدارة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لضمان وصول صناديق الاسئلة إلى اللجان الامتحانية فى الوقت المحدد.

ووجه الشكر والتقدير للسادة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ولكل القائمين والعاملين على جهودهم الطيبة فى إنجاز هذه المهمة الوطنية التى تقع على عواتقهم.

من جانب آخر، تفقد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يرافقه هدى دسوقي مدير إدارة جنوب التعليمية لجنة مدرسة جبل مريم الإعدادية والتي تضم 9 لجان فرعية وتضم لجنة مدرسة عبدالله ابوعلي وأكد على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

و أطمأن " بحيرى" على سير العملية الامتحانية مؤكدا على الالتزام الكامل بضوابط الإمتحانات ومشددا على عدم اصطحاب المحمول سواء للطلاب او الملاحظين

كما أطمأن على مستوى الامتحان في مادة الجبر والذي جاء فى متناول جميع الطلاب وفي مستوى الطالب المتوسط وشامل لأجزاء المنهج المقررة ووفقا لمواصفات الورقة الامتحانية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم 26555طالب وطالبة امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي في (166) لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.