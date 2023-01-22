وزير الرى يزور جنوب السودان غدًا على رأس وفد رفيع المستوى

كتبت أسماء نصار

يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية و الري صباح غدٍ الاثنين إلى دولة جنوب السودان الشقيقة في ثان محطاته الخارجية بدول حوض النيل وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان .

وكان وزير الرى قد قام بجولة على مدار يومين فى دولة السودان، التقى خلالها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى متمنياً له كل الخير والإستقرار للشعب السودانى الشقيق .

وأكد سويلم على عمق وأزلية العلاقة بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السودان في كافة المجالات وخاصة في مجال الموارد المائية والري بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس وحدة الهدف والمصير .

وأوضح سويلم أن مصر تؤكد دوماً على إلتزامها بإتفاقية عام 1959 كأساس للتعاون الفني بين البلدين من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مؤكداً على أهمية إستمرار عقد إجتماعاتها بصورة دورية لمناقشة كافه الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بنهر النيل.