والدة مساعد رئيس وزراء اليابان توبخه لوضع يده فى جيبه أثناء زيارته أمريكا

كتبت رباب فتحى

اعتذر أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن وضع يديه في جيبه خلال رحلة رسمية إلى الولايات المتحدة، معترفًا بأن والدته وبخته وأخبرته أنها "تخجل" منه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكشف سيجي كيهارا، المسئول فى مجلس وزراء اليابان، على موقع يوتيوب، أن والدته قد قرأت تعليقات، مفادها أنه "يجلب العار على والديه" بعد أن تم تصويره ويداه في جيوب بنطلونه بينما كان كيشيدا يتحدث إلى المراسلين في واشنطن.

يبدو أن كيهارا ، البالغ من العمر 52 عامًا ، قد تعرض للعقاب بسبب مكالمة هاتفية غاضبة من والدته ، التي أخبرته أنها "تخجل منه" واقترحت عليه "خياطة جيوبه".

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة حدثت في يناير خلال زيارة كيشيدا التي شملت خمس دول إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ، والتي تضمنت قمته الأولى كرئيس للوزراء مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ويظهر كيهارا وهو ينظر إلى الأعلى ثم يحدق بصره على كيشيدا ، الذي يقف على بعد أمتار قليلة أمامه. بعد أن أدرك أنه أمام الكاميرا ، قام بتعديل سرواله ووضع يديه أمامه.

وأوضحت الصحيفة أن ما جذب الأنظار إلى الواقعة، كان مقطعا نشرته صحيفة "آساهى شيمبون" اليابانية على حسابها على تويتر ، مما أثار انتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهمه أحدهم بسوء الأخلاق ، بينما أشار آخر على صفحته الشخصية على تويتر ، إلى أن كيهارا وهو رجل ممتلئ الجسم وزنه بـ 85 كيلوغرامًا "كان يقف وكأنه رجل أهم من رئيس الوزراء".

وللدفاع عن نفسه، قال كيهارا إنه كان "من النوع الذي يضع يديه في جيوبه أثناء المشي" - على الرغم من أنه كان واقفًا أثناء الواقعة - وأنه كان يركز ببساطة على تعليقات كيشيدا حتى يتمكن من إطلاع وسائل الإعلام بدقة على نتيجة قمة بايدن.

وأكد خلال ظهوره على قناة للنقاش السياسي على موقع يوتيوب "كنت أفكر في أفضل السبل لنقل تفاصيل العلاقات الودية بين اليابان والولايات المتحدة التى ظهرت في القمة."